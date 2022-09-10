Son dakika haber: İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı Güncel Haberler Son dakika haberleri... Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. S.D. idaresindeki 22 AT 717 plakalı otomobil, İskenderköy köyü yakınlarında L.K'nin kullandığı 22 AY 754 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler S.D. ve L.K. ile kızı, 112 Acil Servis ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Cihan Demirci Edirne Güncel Haberler Son Dakika

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