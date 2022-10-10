Edirne haberi! Edirne'de gümrük kaçağı içki tütün ürünü ele geçirildi Güncel Haberler Edirne gündem haberi: Edirne'de, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde gümrük kaçağı içki ve tütün ürünü ele geçirildi. Edirne'de, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde gümrük kaçağı içki ve tütün ürünü ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücülüğünü S.H'nin yaptığı otomobili kent merkezinde durdurdu. Yapılan aramada, gümrük kaçağı içki ve tütün ürünüyle 8 diz üstü bilgisayar ele geçirildi. Şüpheli S.H. hakkında "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Edirne Güncel Haberler

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