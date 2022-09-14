Edirne haberi: Edirne'de gümrük kaçağı 55 şişe içki ele geçirildi
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Edirne gündem haberi... Edirne'de bir otomobilde farklı marka ve gramajlarda gümrük kaçağı 55 şişe içki ele geçirildi.
Edirne'de bir otomobilde farklı marka ve gramajlarda gümrük kaçağı 55 şişe içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli İ.Ş'nin kullandığı otomobilini durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada gümrük kaçağı 55 şişe içki ele geçirildi.
Şüpheli İ.Ş. hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel