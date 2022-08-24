Edirne haberi... Edirne'de evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı Güncel Haberler Edirne gündem haberi: Edirne'de evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı. Edirne'de evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, kayıp şahıs araştırmaları esnasında şüphe üzerine bir evde arama gerçekleştirdi. Evde yapılan aramada 7,85 gram metamfetamin, 6,64 gram kokain, 23,84 gram esrar, 0,84 gram eroin, hassas terazi ve 2 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Zobar Emniyet Müdürlüğü Edirne Çocuk Güncel Haberler

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