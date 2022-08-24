Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne haberi... Edirne'de evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Edirne haberi... Edirne'de evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

Edirne gündem haberi: Edirne'de evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Edirne'de evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, kayıp şahıs araştırmaları esnasında şüphe üzerine bir evde arama gerçekleştirdi.

Evde yapılan aramada 7,85 gram metamfetamin, 6,64 gram kokain, 23,84 gram esrar, 0,84 gram eroin, hassas terazi ve 2 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Edirne Çocuk Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title