Edirne haberi... Edirne'de emekli öğretmen, gazeteci Yurduseven'in cenazesi toprağa verildi Edirne gündem haberi: Edirne'de yerel televizyonda programlar ve gazetelerde köşe yazarlığı yapan İzzet Melih Yurduseven (76) son yolculuğuna uğurlandı. Edirne'de yerel televizyonda programlar ve gazetelerde köşe yazarlığı yapan İzzet Melih Yurduseven (76) son yolculuğuna uğurlandı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Yurduseven doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Yurduseven için Eski Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, merhumun yakınları, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Yurduseven'in cenazesi öğle namazına müteakip oğlu Şinasi Yurduseven'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Buçuktepe Mezarlığı'nda defnedildi. Güncel AA / Ogün Kurkan Trakya Üniversitesi Edirne Güncel Haberler

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