Edirne haberi! Edirne'de bir otomobil su kanalına düştü
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Gelen Edirne haberine göre Edirne'de su kanalına düşen araçta mahsur kalan sürücü ve kızı itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Edirne'de su kanalına düşen araçta mahsur kalan sürücü ve kızı itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Naim Süleymanoğlu Caddesi'nde seyreden 22 ABU 070 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kaldırımı aşarak su kanalına düştü.
Araçta mahsur kalan sürücü ve kızı itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kazada yaralanan olmazken, otomobil çekici yardımıyla içerisinde su olmayan kanaldan çıkarıldı.
AA / Cihan Demirci - Güncel