Edirne haberi | Edirne'de asayiş Güncel Haberler Edinilen Edirne gelişmesine göre Edirne'de motosikleti çalınan kişi polis başvurdu. Edirne'de motosikleti çalınan kişi polis başvurdu. Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Meriç Nehri kenarına balık tutmaya giden Ç.U, bir süre sonra motosikletinin çalındığını fark etti. Ç.U. Selimiye Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu. Telefon hırsızlığı Edirne'de telefonu çalınan kişi polise başvurdu. Çavuşbey Mahallesi'nde yaşayan T.G, eşya taşıdığı esnada telefonun cebinde bulunduğu montunu apartmanın kapısına astı. T.G, işini bitirdikten sonra montuna baktığında telefonunun yerinde olmadığını fark etti. T.G, Selimiye Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu. Kumar makinesi ele geçirildi Edirne'de bir iş yerinde kumar makineleri ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Talatpaşa Mahallesi'nde bir iş yerinde kumar makinelerini tespit etti. Makinelere el konulurken şüpheli M.G. hakkında adli işlem başlatıldı. Güncel Kaynak: AA / Gürkan Arda Cep Telefonu Edirne Güncel Haberler

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