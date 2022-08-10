Haber : Edirne haberi... CHP Edirne Milletvekili Gaytancıoğlu, Edirne'nin sorunlarını iktidara geldiklerinde çözeceklerini belirtti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne haberi... CHP Edirne Milletvekili Gaytancıoğlu, Edirne'nin sorunlarını iktidara geldiklerinde çözeceklerini belirtti

 - Güncelleme:
Edirne haberi... CHP Edirne Milletvekili Gaytancıoğlu, Edirne'nin sorunlarını iktidara geldiklerinde çözeceklerini belirtti

Edirne haberler... CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne'nin sorunlarını iktidara geldiklerinde çözeceklerini bildirdi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne'nin sorunlarını iktidara geldiklerinde çözeceklerini bildirdi.

Gaytancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretine göstermiş oldukları ilgiden dolayı Edirnelilere teşekkür ettiğini belirtti.

Edirne'nin Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapmış, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda önemli rol oynamış tarihi ve kültürüyle zengin bir şehir olduğunu ifade eden Gaytancıoğlu, şunları kaydetti:

"Edirne'nin tarım ve turizmindeki potansiyeli birçok ülkeyi kıskandıracak durumda. Ancak bu zenginliğinden yararlanamıyor, hak ettiği payı alamıyor. Tarım arazilerinin yüzde 97'sinde tarla tarımı, yüzde 2'sinde sebzecilik, yüzde 1'inde meyve ve bağcılık yapılıyor. Bunun için, hem tarımda üretimi çeşitlendirecek hem de sulanabilecek her alana suyu götüreceğiz. Tarımsal sulama için başta Çakmak, Hamzadere ve Çömlekköy barajlarını ve sayıları yüzlere yaklaşan sulama ve hayvan sulama göletlerini hızla bitireceğiz. Edirne'nin sorunlarını çok iyi biliyoruz ve iktidara geldiğimizde hızla çözeceğiz."

AA / Gökhan Balcı - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Okan Gaytancıoğlu Milletvekili Edirne Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title