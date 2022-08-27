Edirne haberi! AK Parti Edirne İl Başkanı İba, sağanakta evleri zarar gören vatandaşları ziyaret etti

Edirne haberleri: AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, kentte geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak nedeniyle evleri zarar gören vatandaşları ziyaret etti.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, kentte geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak nedeniyle evleri zarar gören vatandaşları ziyaret etti.

Partiden yapıla açıklamaya göre, İba, su basan evleri ziyaret edip zararı yerinde inceledi.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten İba, her türlü desteğin alınması için yardımcı olacaklarını ve devletin her zaman yanlarında olduğunu belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, Edirne'nin altyapı sorununun çözüme kavuşamadığını savundu.

Vatandaşların zarar gördüğünü belirten İba, şunları kaydetti:

"Her yağmurda Edirne'de hemşerilerimin evlerini, ekmek kapılarını su basıyor. Ziyaret ettiğimiz hemşerilerimizde hep aynı sitem, aynı isyan. Bu mudur belediyecilik. Bu mu vicdan. Zarar gören vatandaşını bir kez bile arayıp sormayan Edirne Belediyesi neredesin?"

Evi zarar gören Musterem Bayrak ise her yağmur sonrası aynı sıkıntı çektiklerini belirtti.

Belediyeye tepki gösteren Bayrak, "Evlerimiz su altında kalıyor. Yarım metreyi geçen su vardı. Her yağmurda aynı senaryo. Aşağıda mazgal var pislikten tıkanıyor ilgilenen yok. Belediye bizimle ilgilenmiyor. Burada altyapı sorunu çok fazla." ifadelerini kullandı.

Atiye Bayrak da altyapı sorunun çözülmesini istediklerini belirterek, eşyalarının zarar gördüğünü kaydetti.