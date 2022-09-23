Edirne haber | Keşan'da uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi Güncel Haberler Edirne haberlerine göre Keşan'da polis ekiplerince bir miktar uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi. Keşan'da polis ekiplerince bir miktar uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Zati Yörükler Caddesi'nde yaptığı kontroller esnasında şüpheli M.A'yı durdurdu. Şüphelinin üst aramasında şeffaf poşette 10 uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili M.A, gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Zobar Keşan Güncel Haberler

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