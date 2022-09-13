Edirne haber: Keşan'da öğrenci servisleri denetlendi Güncel Haberler Gelen Edirne haberlerine göre Keşan ilçesinde jandarma, emniyet ve zabıta ekipleri öğrenci servislerini denetledi. Keşan ilçesinde jandarma, emniyet ve zabıta ekipleri öğrenci servislerini denetledi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler ilçenin çeşitli noktalarında servislerde çalışma ruhsatı ve güzergah izin belgesinin olup olmadığını kontrol etti. Ekipler ruhsat, ehliyet kontrolü, araçların yolcu kapasitesinin kontrolü, araç içinin temizliği, okul taşıtı ibaresi ve araç arkasında kırmızı ışıklı "dur" lambasının bulunup bulunmadığını, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin öngördüğü periyodik muayenelerin yapılıp yapılmadığını da denetledi. Yönetmeliğe uymayan servislere ceza uygulandı. Denetimlerin devam edeceği belirtildi. Güncel Kaynak: AA / Cihan Demirci Jandarma Tragger Zabıta Keşan Güncel Haberler

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