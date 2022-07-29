Edirne haber! Enez Kaymakamlığından olumsuz hava uyarısı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne haber! Enez Kaymakamlığından olumsuz hava uyarısı

Edirne haber! Enez Kaymakamlığından olumsuz hava uyarısı

Edirne haberi... Enez Kaymakamlığı beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşları uyardı.

 - Güncelleme:

Enez Kaymakamlığı beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşları uyardı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, bugün başlamak üzere 31 Temmuz Pazar günü 09.00'a kadar olumsuz deniz ve hava şartları oluşacağı belirtildi.

Vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm vatandaşlarımızın kendi can ve mal güvenlikleri açısından kıyı şeridinden asla uzaklaşmamaları, tek başlarına denize girmemeleri ve deniz vasıtalarını kullanmamaları önemle rica olunur."

AA / Cihan Demirci - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title