Edirne haber | Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık, Demirhanlı köyünü ziyaret etti Güncel Haberler Edirne haber... Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, merkeze bağlı Demirhanlı köyünü ziyaret ederek incelemede bulundu. Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, merkeze bağlı Demirhanlı köyünü ziyaret ederek incelemede bulundu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kırbıyık'ı, köy muhtarı Ahmet Tuna ve vatandaşlar karşıladı. Köy sakinleriyle bir araya gelen Kırbıyık, sakinlerle sohbet ederek taleplerini dinledi. Vali Kırbıyık, muhtar Tuna ve vatandaşlarla birlikte incelemelerde bulunduğu çok amaçlı düğün salonunda tadilat yapımına destek vereceklerini belirterek köy camisinin ihtiyaçlarının karşılanacağını dile getirdi. Kırbıyık daha sonra köyde bulunan büyükbaş hayvan çiftliğini ziyaret etti, işletme sahibi Mustafa Göktaş'tan tesis hakkında bilgi aldı. Kırbıyık'a köy ziyaretinde İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Naim Tavlı, İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Beyazıt ve Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç de eşlik etti. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Zobar Kürşat Kırbıyık Ahmet Tuna Edirne Güncel Haberler

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