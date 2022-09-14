Edirne haber! Edirne Valisi Kırbıyık Uzunköprü'yü ziyaret etti

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Uzunköprü ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kırbıyık, programına görevine yeni atanan Kaymakam Onur Kökçü'yü ziyaret ederek başladı. Kırbıyık, Kökçü'ye yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Kırbıyık, Kaymakamlık ziyaretinin ardından restorasyonu devam eden tarihi Muradiye Camisi'nde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında, Vakıflar Bölge Müdürü Ali Mehmetçik Oğuz ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Bölgenin en büyük üretim kapasitelerinden birine sahip olan maden işletmesini gezen Kırbıyık, ardından Yeniköy Mahallesi'ne giderek vatandaşlarla sohbet edip isteklerini dinledi.

Vali Kırbıyık, programının son kısmında Kırcasalih beldesini ziyaret etti. Kırbıyık, Belediye Başkanı Hüseyin Tütüncü'den beldede devam eden çalışmalar, yatırımlar ve ihtiyaçlar ile ilgili bilgiler alarak değerlendirmelerde bulundu.