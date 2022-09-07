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Edirne haber! Edirne Valisi Kırbıyık, Havsa Kaymakamlığını ziyaret etti

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Edirne haber! Edirne Valisi Kırbıyık, Havsa Kaymakamlığını ziyaret etti

Edirne haberi: Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Havsa Kaymakamlığını ziyaret etti.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Havsa Kaymakamlığını ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kırbıyık, Kaymakam İsmail Hakkı Batı'ya yeni görevinde başarı diledi.

Ziyarette yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kırbıyık'ın ziyaretinde Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Taşkın Keleş de hazır bulundu.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

Kürşat Kırbıyık Jandarma Edirne Güncel Haberler

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