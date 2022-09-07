Edirne haber! Edirne Valisi Kırbıyık, Havsa Kaymakamlığını ziyaret etti Güncel Haberler Edirne haberi: Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Havsa Kaymakamlığını ziyaret etti. Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Havsa Kaymakamlığını ziyaret etti. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kırbıyık, Kaymakam İsmail Hakkı Batı'ya yeni görevinde başarı diledi. Ziyarette yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Kırbıyık'ın ziyaretinde Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Taşkın Keleş de hazır bulundu. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Zobar Kürşat Kırbıyık Jandarma Edirne Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Edirne haber! Edirne Valisi Kırbıyık, Havsa Kaymakamlığını ziyaret etti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.