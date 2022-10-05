Edirne haber! Edirne Ticaret Borsası
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Edirne gündem haberi | Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,008 liradan satıldı.
Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,008 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|6,851
|7,008
|Ayçiçeği
|Kg
|11,455
|12,801
Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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