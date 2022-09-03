Edirne haber | Edirne'den kısa kısa Güncel Haberler Edirne haber... Tarım Kredi Kooperatifi Birlik Genel Müdürü Kadir Aydın, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili'yi ziyaret etti. Tarım Kredi Kooperatifi Birlik Genel Müdürü Kadir Aydın, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili'yi ziyaret etti. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, birliğin ilçeye yatırımlar yapacağı belirtildi. Sevgili'nin Aydın'a ilçeyle ilgili bilgi verdiği kaydedildi. Ziyarette, Tarım Kredi Kooperatifi Tekirdağ Bölge Müdürü Erol Apaydın da yer aldı. Şehit ailelerine ziyaret İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, şehit ailelerini ziyaret etti. Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Sevgili, İpsala Kapucu Mahallesi'nde ikamet eden şehit polis İbrahim Sever'in, Kumdere köyünde ikamet eden şehit Er Emrah Karataban'ın ailelerini evlerinde ziyaret etti. Güncel Kaynak: AA / Cihan Demirci Kadir Aydın Aydın Güncel Haberler

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