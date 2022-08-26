Edirne haber! Edirne'den kısa kısa

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde güvenlik açısından tehdit oluşturan metruk binanın yıkıldığını bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, can ve mal güvenliğini riske atan metruk yapıların yasa ve yönetmeliklere göre yıkıldığını belirtti.

İlçe genelinde çalışmaların süreceğini dile getiren Helvacıoğlu, "Ekiplerimiz, madde bağımlılarının mesken tuttuğu metruk binaları yıkıyor, güvenli alanlar haline getiriyor. Vatandaşımızın can ve mal güvenliği açısından oluşturduğu tehlikelerden kaynaklı yoğun şikayet aldığımız metruk binaların yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkımlarını sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

TÜ mezununun başarısı

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı'ndan bu yıl mezun olan Melis Aracı, EKPSS'nin (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) P3 puan türünde 73,24519 puan alarak müzik alanında Türkiye birincisi oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Aracı, başarısında Müzik Eğitimi Anabilim Dalı ve Eğitim Fakültesi'nde derslerine giren öğretim elemanlarının büyük katkısı olduğunu belirtti.

Aracı, Okulu sayesinde müzik alanında kendisini geliştirdiğini ve mezun olur olmaz iş hayatına atılacağı için heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Osman Musaoğlu da Melis Aracı'yı başarısı için tebrik ederken, bu başarının sadece anabilim dalı açısından değil Trakya Üniversitesi açısından da bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.