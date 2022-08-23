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Edirne haber | Edirne'den kısa kısa

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Edirne haber | Edirne'den kısa kısa

Edinilen Edirne haberine göre AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Partiden yapılan açıklamaya göre, İba, Yücegök'e görevinde başarı diledi.

DSİ yatırımlarının görüşüldüğü ziyarette İba, vatandaşların talep ve dileklerini iletti.

-Planlı elektrik kesintisi

Edirne'de bakım ve onarım çalışmaları kapsamında planlı elektrik kesintisi gerçekleştirilecek.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş'den (TREDAŞ) yapılan açıklamaya göre, kentteki bazı mahallelerde çarşamba günü 10.00-14.00 saatleri arasında çalışma yapılacak.

Vatandaşların elektrik kesintisine karşı gerekli önlemleri almaları istendi.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Edirne Güncel Haberler

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