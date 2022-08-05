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Edirne haber! Edirne'den kısa kısa

Edirne haber! Edirne'den kısa kısa

Edirne haber... Keşan Belediyesi, sahil bölgelerindeki temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

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Keşan Belediyesi, sahil bölgelerindeki temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, temizlik ekiplerinin sahillerde düzenli çalışma yaptığı belirtildi.

Sahillerin temiz tutulması için çaba sarf edildiği aktarılan açıklamada, "Temizlik ekibimiz sahillerimizde çalışmalarına haftanın yedi günü devam ediyor. Gelecek nesillere, temiz bir çevre ve korunmuş bir doğa bırakmak en büyük hedefimizdir. Bu hedefimize ulaşmamıza siz de çevreye gelişi güzel çöp atmayarak destek olabilirsiniz." denildi.

Kaymakam Güngör girişimci kadınların kurduğu kooperatifi ziyaret etti

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, Sarıcaali Kadın Girişimciler Kooperatifi'ni ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Güngör, kooperatifte incelemede bulundu, kadın girişimcilerinin faaliyetleri ve üretilen ürünlerle ilgili bilgi aldı.

Kooperatif Başkanı Remziye Korkan ve üyelerle sohbet eden Güngör, yapılan çalışmalarda başarı diledi.

Kooperatif üyeleri de Güngör'e teşekkür etti.

Güngör'e ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin ve köy muhtarı Hamit Korkan da eşlik etti.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

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