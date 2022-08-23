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Edirne haber! Edirne'de üzerinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

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Edirne haber! Edirne'de üzerinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Edirne haberleri: Edirne'de, polis ekiplerinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirdiği zanlı tutuklandı.

Edirne'de, polis ekiplerinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirdiği zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili Kulekapı Caddesi'nde durdurdu.

Otomobilde yolcu olarak bulunan B.K.B.'nin üst aramasında para içerisine gizlenmiş 7,43 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.K.B. ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Edirne Güncel Haberler

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