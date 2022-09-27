Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne haber! Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Edirne haber! Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Edirne gelişmesine göre Keşan ilçesinde üst aramasında uyuşturucuyla yakalanan ve uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranması bulunan zanlı tutuklandı.

Keşan ilçesinde üst aramasında uyuşturucuyla yakalanan ve uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranması bulunan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri durumundan şüphelendikleri M.A'yı Yenimescit Mahallesi'nde durdurdu.

Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen M.A. gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticareti yapma suçundan aranması bulunan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Keşan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title