Edirne haber! Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
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Edirne gelişmesine göre Keşan ilçesinde üst aramasında uyuşturucuyla yakalanan ve uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranması bulunan zanlı tutuklandı.
Keşan ilçesinde üst aramasında uyuşturucuyla yakalanan ve uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranması bulunan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri durumundan şüphelendikleri M.A'yı Yenimescit Mahallesi'nde durdurdu.
Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen M.A. gözaltına alındı.
Uyuşturucu ticareti yapma suçundan aranması bulunan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel