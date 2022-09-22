Edirne haber | Edirne'de tekstil malzemesi taşıyan tır devrildi Güncel Haberler Edirne yerel gündem haberine göre Edirne'de, tekstil malzemesi taşıyan Ukrayna plakalı tır Hamzabeyli Sınır Kapısı yakınlarında devrildi. Edirne'de, tekstil malzemesi taşıyan Ukrayna plakalı tır Hamzabeyli Sınır Kapısı yakınlarında devrildi. Viktor Volonskyi'nin kullandığı CE 1716 CO plakalı tekstil malzemesi yüklü tır, kontrolden çıkarak devrildi. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle tır ve dorsesinde hasar oluştu. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Zobar Hamzabeyli Sınır Kapısı Ukrayna Edirne Güncel Haberler

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