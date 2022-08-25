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Edirne haber | Edirne'de kuvvetli sağanak etkili oluyor

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Edirne haber | Edirne'de kuvvetli sağanak etkili oluyor

Edirne haberine göre Edirne'de gök gürültülü sağanak etkili oluyor.

Edirne'de gök gürültülü sağanak etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "turuncu" ikazla uyardığı kentler arasında bulunan Edirne'de kuvvetli sağanak aniden bastırdı.

Kısa sürede bazı yollarda su birikintileri oluştu. Trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, buralarda tedbir aldı, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Son günlerde yüksek nemin etkili olduğu kentte, yağışla birlikte sıcaklık kısmen düştü, hava serinledi.

Hava sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü kentte, kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın aralıklarla cumartesi gününe kadar sürmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

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