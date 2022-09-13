Edirne haber! Edirne'de gümrük kaçağı 122 şişe içki ele geçirildi Güncel Haberler Edirne haberi: Edirne'de şüphelilerin ev ve otomobillerinde yapılan aramalarda gümrük kaçağı 122 şişe içki ele geçirildi. Edirne'de şüphelilerin ev ve otomobillerinde yapılan aramalarda gümrük kaçağı 122 şişe içki ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler O.B. ve B.B'nin ev ve otomobillerinde arama yaptı. Aramalarda farklı marka ve gramajlarda gümrük kaçağı 122 şişe içki ele geçirildi. Şüpheliler O.B. ve B.B. hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Zobar Emniyet Müdürlüğü Edirne Güncel Haberler

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