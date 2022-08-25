Evleri su bastı, vatandaşlar CHP'li belediyeye isyan etti

Edirne'de aniden başlayan sağanak yağış nedeniyle evleri sular altında kalan vatandaşlar, yıllardır çözülemeyen alt yapı ve bozuk yol sorunundan dolayı CHP'li belediyeye tepki gösterdi. Öte yandan vatandaşlar rögar kapaklarını açmak için bel hizasına kadar ıslanarak uzun mücadeleler verdi.

Edirne'de Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından aniden bastıran şiddetli sağanak yağış su baskınlarına sebep oldu. Şiddetli yağış dolayısıyla Edirne Dilaverbey Mahallesi'nde evleri su bastı. Yıllardır çözülemeyen alt yapı sorunu yüzünden evleri su basan vatandaşlar, Belediye Başkanı Recep Gürkan'a tepki gösterdi. Diğer yandan ise sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokakların bazı bölgeleri adeta göle döndü. Bazı sürücüler göle dönen yollarda ilerlemekte zor anlar yaşadı.

"HER ZAMAN BU SORUNU YAŞIYORUZ"

Şiddetli yağış nedeniyle evlerinden çakamadıklarını ifade eden Nuray Kuş, alt katlarının suyla dolduğunu belirterek, "Her yağmur yağışın bu sorunu yaşıyoruz. Şuanda dışarı da çıkamıyoruz, eşim de içeriye gelemiyor. 10 günde bir bu sorunu yaşıyoruz. Şuan kapıyı açsak içeri suyla dolar" dedi.

"KENDİ İMKANLARIMIZLA SULARI BOŞALTIYORUZ"

Her yağmur yağdığında sular altında kaldığını söyleyen Soner Kuş, eşinin evden çıkamadığını ve kendisinin de eve giremediğini ifade ederek, "Çok yağmur yağdığında şehrin altyapısı kaldırmıyor. Burada kanalizasyon gideri de yok galiba. Ufak bir rögar kapağımız var, o da yetersiz kalıyor. Rögar kapakları hepsi tıkalı kendi imkanlarımızla açtık" şeklinde konuştu.

"NEDİR BU ÇEKTİĞİMİZ ÇİLE"

Evi su basan vatandaşlardan Müzzeka Bayrak, yağan her yağmurda evlerinin su bastığını vurgulayarak, "Mazgallar var ama temizleyen yok. Eğer biz temizlik görevlisiysek temizleyelim. Burada kaç defa sular altında kaldık. Yazık günah değil mi, ne olacak bu insanların hali? Burada mazgalların açılması ve temizlik yapılması gerekiyor. Belediyede bizimle ilgilenen yok. Bu mazgallar temizlense şuan bu durumda olmazdık. Biz Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan mazgalları yağmur öncesinden temizletmesini istiyoruz. Her yağmurdan sonra bunun çilesini zararını biz mi çekeceğiz. Yapamıyorsa bırakıp gitsin bu işi" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Merhal Lapa da Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın şuan bölgeye gelip çektikleri çileyi görmesini istedi.

Öte yandan vatandaşlar rögar kapaklarını açmak için bel hizasına kadar ıslanarak uzun mücadeleler verdi.

(Mehmet Basmacı - İHA)