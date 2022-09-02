Edirne haber: Edirne'de Bulgaristan'dan gelen otobüsteki yolcu kaçakçılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı Güncel Haberler Edirne gündem haberi... Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'dan gelen otobüsteki yolcuyu kaçakçılık yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı. Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'dan gelen otobüsteki yolcuyu kaçakçılık yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı. Ekipler, Kapıkule Sınır Kapısı yakınında yaptıkları yol kontrolünde Bulgaristan'dan gelen otobüsü durdurdu. Araçtaki aramada 65 elektronik sigara, 50 cep telefonu, 39 şişe içki ve 135 otomobil yedek parçası ele geçirildi. Ele geçirilen gümrük kaçağı ürünlerin yolcu K.D'ye (24) ait olduğu belirlendi. Zanlı gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Salih Baran Edirne Jandarma Komutanlığı Bulgaristan Güncel Haberler

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