Edirne haber! Edirne'de bir tırda 15 kilo 250 gram kokain ele geçirildi
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Edirne haberler... Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda bir tırda 15 kilo 250 gram kokain ele geçirildi.
Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda bir tırda 15 kilo 250 gram kokain ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri Y.Y. idaresindeki tırda Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla arama yaptı.
Aramada stepne içerisine gizlenmiş 15 kilo 250 gram kokain ele geçirildi.
Sürücü Y.Y. gözaltına alındı.
AA / Gökhan Balcı - Güncel