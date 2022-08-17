Edirne haber! Edirne'de bir tırda 15 kilo 250 gram kokain ele geçirildi Güncel Haberler Edirne haberler... Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda bir tırda 15 kilo 250 gram kokain ele geçirildi. Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda bir tırda 15 kilo 250 gram kokain ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri Y.Y. idaresindeki tırda Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla arama yaptı. Aramada stepne içerisine gizlenmiş 15 kilo 250 gram kokain ele geçirildi. Sürücü Y.Y. gözaltına alındı. Güncel AA / Gökhan Balcı Emniyet Müdürlüğü Edirne Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Edirne haber! Edirne'de bir tırda 15 kilo 250 gram kokain ele geçirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.