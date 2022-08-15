Edirne haber! Edirne'de bir otomobilde 86 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi
Edirne haberi: Edirne'de otoban gişelerinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 86 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Edirne'de otoban gişelerinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 86 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.S'nin kullandığı otomobili otoban gişelerinde durdurdu.
Yapılan aramada, 86 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Şüpheli M.S. hakkında "5067 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.
AA / Gökhan Zobar - Güncel