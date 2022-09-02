Edirne haber... Edirne'de bir evde 50 düzensiz göçmen yakalandı Güncel Haberler Edirne haberine göre Edirne'de bir evde 50 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de bir evde 50 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Güvenlik, TEM, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube müdürlükleri görevlilerince kentteki bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda 50 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, Edirne Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Yabancı uyrukluları yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları belirlenen evin sahipleri 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Cihan Demirci Emniyet Müdürlüğü Edirne Göçmen Güncel Haberler

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