Edirne haber! Edirne'de asayiş Güncel Haberler Edirne gündem haberine göre Keşan'da, düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Keşan'da, düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheli Ö.K'nın Yenimescit Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı. Aramada, 0,84 gram kenevir tohumu, 0,30 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Çanta hırsızlığı Uzunköprü'de çantası çalınan kişi polise başvurdu. Alınan bilgiye göre, N.Y, telefonla konuştuğu sırada elinde giyim eşyaları bulunan çantasını yere bıraktı. Bir süre sonra çantanın yerinde olmadığını fark etti. Çantası çalınan N.Y. Uzunköprü Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu. Ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi Keşan'da polis ekiplerince ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis ekipleri, Paşayiğit Caddesi'nde şüphelendikleri otomobili durdurdu. Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 16 fişek ele geçirildi. Şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Zobar Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Keşan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Edirne haber! Edirne'de asayiş - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.