Edirne haber... Edirne'de asayiş Güncel Haberler Edirne haberler... Edirne'de evinden para çalındığını iddia eden kişi polise başvurdu. Edirne'de evinden para çalındığını iddia eden kişi polise başvurdu. S.Ç, evine geldiğinde mutfak camının kırıldığını ve baca içine sakladığı 41 bin liranın çalındığını öne sürdü. Ev sahibi, Selimiye Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu. Uyuşturucu ele geçirildi Keşan'da, şüphe üzerine durdurulan kişinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Keşan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, durumunda şüphelendikleri İ.G'yi İstiklal Caddesi'nde durdurdu. Şüphelinin üst aramasında bir miktar eroin ele geçirildi. İ.G. hakkında işlem başlatıldı. İş yerinden hırsızlık Keşan'da iş yerinden bakır kablo ve hırdavat malzemelerinin çalındığını ileri süren kişi polise başvurdu. İş yeri sahibi M.Ö, depo olarak kullandığı iş yerine gittiğinde bakır kablo ve hırdavat malzemelerinin çalındığını fark etti. M.Ö, Keşan Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayette bulundu. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Zobar Selimiye Edirne Keşan Güncel Haberler

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