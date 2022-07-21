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Edirne haber | Edirne'de asayiş

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne haber | Edirne'de asayiş

Edirne haber: Edirne'de bir otomobilde gümrük kaçağı 92 şişe içki ele geçirildi.

Edirne'de bir otomobilde gümrük kaçağı 92 şişe içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli S.P'nin otomobilinde arama yaptı.

Aramada, gümrük kaçağı 92 şişe içki bulundu.

Şüpheli S.P. hakkında "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.

Otomobil hırsızlığı

Edirne'de park halindeki otomobil çalındı.

Alınan bilgiye göre, M.A'nın Abdurrahman Mahallesi'nde park halinde bıraktığı otomobil henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.

Polis ekipleri otomobilin bulunması için çalışma başlattı.

Altın hırsızlığı

Edirne'de bir kişinin evindeki altınları çalındı.

Alınan bilgiye göre, E.K'nın Dilaverbey Mahallesi'ndeki evinden kimliği belirsiz kişi veya kişilerce altınları çalındı.

E.K, polise giderek şikayetçi oldu.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Edirne Güncel Haberler

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