Edirne haber... Edirne'de 4 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
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Edirne gündem haberi: Edirne'de motosikletli polis ekipleri 4 uyuşturucu şüphelisini gözaltına aldı.
Edirne'de motosikletli polis ekipleri 4 uyuşturucu şüphelisini gözaltına aldı.
Polis ekipleri, Yeniimaret Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu içiminde kullanılan 3 cam aparat ele geçirildi.
Şüpheliler G.K, C.G, H.Ü. ve E.K. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel