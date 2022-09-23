Edirne haber! Edirne'de 4 uyuşturucu şüphelisi yakalandı Güncel Haberler Edinilen Edirne haberine göre Uzunköprü ilçesinde 4 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı. Uzunköprü ilçesinde 4 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Dr. Şahap İmer Sokak'ta şüpheli araca "dur" ihtarında bulundu. Bu esnada araçtan madde atıldığını tespit eden ekipler, araçta yaptığı aramada uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ile bir miktar esrar tespit etti. Kavak Mahallesi'nde de polis ekipleri şüphelilerin üst aramasında bir miktar esrar ele geçirdi. İki olayla ilgili E.K, F.Ö, G.E. ve H.E gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Cihan Demirci Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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