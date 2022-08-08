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Edirne gündem haberleri: Kılıçdaroğlu, Edirne'de Sarayiçi Balkan Şehitliği'ni Ziyaret Etti

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Edirne gündem haberleri: Kılıçdaroğlu, Edirne'de Sarayiçi Balkan Şehitliği'ni Ziyaret Etti

Edirne haberleri: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetle Edirne’de Sarayiçi Balkan Şehitliği’ni ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetle Edirne'de Sarayiçi Balkan Şehitliği'ni ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Edirne'de Sarayiçi Balkan Şehitliğini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na; CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve CHP milletvekilleri eşlik etti.

ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Edirne Güncel Haberler

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