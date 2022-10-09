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Edirne gündem haberleri | Keşan'da yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

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Edirne gündem haberleri | Keşan'da yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

Edirne haberleri... Edirne'nin Keşan ilçesinde yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre hırsızlık suçundan aranması olan M.Ç, Yukarı Zaferiye Mahallesi'ndeki bir otelde polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan M.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Edirne Keşan Güncel Haberler

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