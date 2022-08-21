Edirne gündem haberleri... Keşan'da "Kadına El Kalkamaz" farkındalık çalışmaları sürüyor Güncel Haberler Edirne gündem haberine göre Keşan'da, kadına şiddeti önlemeye yönelik bilgilendirme yapılıp, broşür dağıtıldı. Keşan'da, kadına şiddeti önlemeye yönelik bilgilendirme yapılıp, broşür dağıtıldı. Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Sosyal Hizmet Merkezi ekipleri, Kadına Yönelik Şiddete Karşı 5 Milyon Erkeğe Eğitim" ve "Kadına El Kalkamaz" temasıyla bilgilendirme çalışması yaptı. İlçe genelinde yapılan çalışmalarda vatandaşlarla bir araya gelen ekipler, farkındalık eğitimi çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, özellikle erkeklerin yoğun bulunduğu alanlarda "Kadına El Kalkamaz" broşürleri dağıtılarak bilgilendirme yaptı. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Zobar Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Keşan Güncel Haberler

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