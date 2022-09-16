Edirne gündem haberleri | Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser düzenleyecek Güncel Haberler Edirne bölgesinden gelen habere göre Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, "Solistler Geçidi" konseri düzenleyecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, "Solistler Geçidi" konseri düzenleyecek. Topluluktan yapılan açıklamaya göre, Yıldıray Öztürk sanat yönetmenliğinde düzenlenecek sezon açılış konseri topluluğun binasında gerçekleştirilecek. Konser 22 Eylül Perşembe günü 20.30'da icra edilecek. Organizasyonun biletleri "sanat cepte", "biletinial.com" uygulamaları ya da topluluk gişesinden temin edilebilecek. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Balcı Rumeli Edirne Güncel Haberler

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