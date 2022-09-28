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Yoğun sis etkili oluyor

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Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü.

Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü.

Sabah etkili olmaya başlayan siste, sürücüler trafikte seyretmekte zorlanırken polis ekipleri yoğun noktalarda uyarılar yapıyor.

Görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü kentte tarihi yapılar da sis bulutu altında kaldı.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini kaybedeceğini bildirdi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel

Edirne Güncel Haberler

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