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Edirne gündem haberleri | Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

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Edirne gündem haberleri | Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Edirne gündem haberine göre Edirne'de üst aramasında ve evinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Edirne'de üst aramasında ve evinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Talatpaşa Caddesi'nde İ.T'yi durdurdu.

İ.T'nin üst aramasında 11,8 gram esrar, 5,5 gram metamfetamin ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Evinde yapılan aramada da 55 gram esrar, 3,6 gram bonzai ve 5,5 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.T, işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Edirne Güncel Haberler

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