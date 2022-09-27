Edirne gündem haberleri... Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
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Gelen Edirne haberlerine göre Edirne'de, üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'de, üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Yeniimaret Mahallesi'nde durumunda şüphelendikleri Y.U'yu durdurdu.
Y.U'nun üst aramasında şeffaf poşet içerisinde 10,7 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheli Y.U. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel