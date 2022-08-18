Edirne gündem haberleri: Edirne'de uyuşturucu şüphelisi yakalandı
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Edirne haberine göre Edirne'de, polis ekiplerince üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'de, polis ekiplerince üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Devriye görevini yürüten polis ekipleri durumundan şüphelendikleri M.U'yu Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında 1,16 gram metamfetamin ele geçirildi.
Şüpheli M.U. gözaltına alındı.
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AA / Gökhan Zobar - Güncel