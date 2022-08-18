Edirne gündem haberleri: Edirne'de uyuşturucu şüphelisi yakalandı Güncel Haberler Edirne haberine göre Edirne'de, polis ekiplerince üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Edirne'de, polis ekiplerince üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Devriye görevini yürüten polis ekipleri durumundan şüphelendikleri M.U'yu Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde durdurdu. Şüphelinin üst aramasında 1,16 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli M.U. gözaltına alındı. ??????? Güncel AA / Gökhan Zobar Edirne Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Edirne gündem haberleri: Edirne'de uyuşturucu şüphelisi yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.