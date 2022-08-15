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Edirne gündem haberleri... Edirne'de uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Edirne gündem haberleri... Edirne'de uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Edirne habere göre Edirne'de üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Ö.K.K'nin kullandığı aracı Havsa otoban gişelerinde durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında 7,06 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheli Ö.K.K, gözaltına alındı.

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AA / Gökhan Zobar - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Edirne Güncel Haberler

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