Edirne gündem haberleri... Edirne'de uyuşturucu şüphelisi yakalandı
Edirne habere göre Edirne'de üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'de üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Ö.K.K'nin kullandığı aracı Havsa otoban gişelerinde durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında 7,06 gram esrar ele geçirildi.
Şüpheli Ö.K.K, gözaltına alındı.
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AA / Gökhan Zobar - Güncel