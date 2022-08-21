Edirne gündem haberleri: Edirne'de trenin çarptığı kişi öldü
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Edirne gündem haberi: Edirne'de trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Edirne'de trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Halkalı-Kapıkule seferini yapan trenin makinistleri, Kapıkule Garı istikametine seyir halindeyken bir kişinin raylarda hareketsiz yattığını fark etti.
Makinistlerin durdurmak için fren yapmasına rağmen tren, S.Ç'ye (56) çarptı.
Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. S.Ç'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Gözaltına alınan makinistler K.B. ve D.Y, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel