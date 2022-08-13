Edirne gündem haberleri | Edirne'de sağanak yağış etkili oluyor Edinilen Edirne haberine göre Edirne'de sağanak yağış etkili oluyor Edirne'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Edirne'de sağanak yağış etkili oluyor EDİRNE - Edirne'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Edirne'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Aniden batıran yağış sebebiyle yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Devam eden sağanak sebebiyle yağmura yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için sığınacak yer ararken, tedbir alarak, şemsiyeleriyle dışarı çıkan vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtuldu. Yağışla beraber cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmurdan kaçarak saçak altılarında bekleyen vatandaşlar ise yağmur dinmesini beklediklerini ifade etti. Trakya'da yağışların devam edeceği tahmin ediliyor. Güncel İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı Edirne Güncel Haberler

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