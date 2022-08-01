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Edirne haberleri | EDİRNE'DE SAĞANAK ETKİLİ OLDU -2

Edirne gündem haberi: EDİRNE'de dün gece etkili olan sağanakta cadde ve sokaklar suyla kaplandı, bazı ev ve işyerlerini su bastı.

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EDİRNE'de dün gece etkili olan sağanakta cadde ve sokaklar suyla kaplandı, bazı ev ve işyerlerini su bastı.

Edirne'de dün gece sağanak etkili oldu. Yağışta bazı cadde ve sokaklar suyla kaplanırken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Trafik ekipleri cadde ve sokaklarda önlem alırken, suyla kaplanan sokakları araç ve yaya trafiğine kapattı. Sağanakta bazı mahallelerde giriş katlarındaki ev ve iş yerlerini de su bastı. Vatandaşlar ve iş yeri sahipleri kendi imkanları ile suları tahliye etmeye çalışırken, eşya ve malzemeleri sularla kaplanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tragger Edirne su Güncel Haberler

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