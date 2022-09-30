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Edirne gündem haberleri: Edirne'de otomobilde 307 litre kaçak içki ele geçirildi

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Edirne gündem haberleri: Edirne'de otomobilde 307 litre kaçak içki ele geçirildi

Edirne gelişmesine göre Edirne'de, jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 307 litre kaçak içki ele geçirildi.

Edirne'de, jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 307 litre kaçak içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şüphelendikleri bir otomobili kent girişinde durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 307 litre kaçak içki ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

Jandarma Edirne Güncel Haberler

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