Edirne gündem haberleri: Edirne'de otomobilde 307 litre kaçak içki ele geçirildi Güncel Haberler Edirne gelişmesine göre Edirne'de, jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 307 litre kaçak içki ele geçirildi. Edirne'de, jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 307 litre kaçak içki ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şüphelendikleri bir otomobili kent girişinde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 307 litre kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Zobar Jandarma Edirne Güncel Haberler

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