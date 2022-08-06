Edirne gündem haberleri | Edirne'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü Edirne gündem haberi: Edirne'nin Enez ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Edirne'nin Enez ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Büyükevren köyü yakılarında Şahin Tepesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine Enez Orman İşletme ve belediye ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale etti. Yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Güncel AA / Ömer Çakıcı Edirne Güncel Haberler

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