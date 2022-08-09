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Son Dakika | EDİRNE'DE, MERİÇ NEHRİ KIYISINDA ÇIKAN OTLUK YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

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Son Dakika | EDİRNE'DE, MERİÇ NEHRİ KIYISINDA ÇIKAN OTLUK YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

Son dakika haberler... EDİRNE'de Meriç Nehri kıyısındaki otlukta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

EDİRNE'de Meriç Nehri kıyısındaki otlukta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Meriç Nehri ile Bosnaköy köyü karayolu arasındaki otlukta henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Bölgeden duman yüksekliğini görenlerin ihbarıyla olay yerine Edirne Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, alevler rüzgarın da etkisiyle atık lastiklerin bulunduğu bölgeye de sıçradı. Takviye olarak Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekipleri de bölgeye gönderildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Meriç Nehri İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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